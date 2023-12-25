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Минниханов встретился с семьей из Татарстана, которая воспитывает 9 детей
Раис РТ Рустам Минниханов встретился с семьей Камашевых из Высокогорского района.
«Их семейному союзу - 18 лет. Сегодня Алексей Владимирович и Лия Тагировна в любви и согласии воспитывают 9 детей, 6 из которых приемные», - написал Минниханов в своем телеграм-канале.
Руководитель республики отметил, что семья Камашевых является финалистом конкурса «Нечкэбил», победителем окружного конкурса «Успешная семья Приволжья», а сейчас члены семьи принимают участие в проекте «Всей семьей».
Он также предложил и другим семьям из Татарстана присоединиться к Всероссийскому конкурсу, пожелав, чтоб все семьи были крепкими, а счастье и благополучие - их вечными спутниками.
Ранее Минниханов на Республиканской Елке поручил дождаться всех детей, которые ехали из районов РТ и задержались из-за погодных условий. Сам Раис РТ тоже отложил все свои дела и ждал, чтобы все дети прибыли на праздник.
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