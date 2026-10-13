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Общество 13 октября 2026 10:04

Минниханов встретился с руководством турецкого строительного холдинга

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Минниханов встретился с руководством турецкого строительного холдинга
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Совета директоров турецкого строительного холдинга «Полимекс» Эрол Табанджа
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров турецкого строительного холдинга «Полимекс» Эролом Табанджа. Переговоры состоялись в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов отметил, что республике хорошо знаком опыт компании, которая создает уникальные объекты мирового уровня.

«Полимекс» специализируется на строительстве объектов туристической инфраструктуры. Штаб-квартира холдинга находится в Стамбуле. Компания реализовала в Казани несколько проектов по возведению гостиничных комплексов.

Стороны обсудили возможности реализации новых инвестиционных проектов в Татарстане.

#Рустам Минниханов #Турция #татарстан и турция #гостиничный бизнес #Гостиницы
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