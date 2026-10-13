Минниханов встретился с руководством турецкого строительного холдинга
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Совета директоров турецкого строительного холдинга «Полимекс» Эрол Табанджа
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров турецкого строительного холдинга «Полимекс» Эролом Табанджа. Переговоры состоялись в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Минниханов отметил, что республике хорошо знаком опыт компании, которая создает уникальные объекты мирового уровня.
«Полимекс» специализируется на строительстве объектов туристической инфраструктуры. Штаб-квартира холдинга находится в Стамбуле. Компания реализовала в Казани несколько проектов по возведению гостиничных комплексов.
Стороны обсудили возможности реализации новых инвестиционных проектов в Татарстане.