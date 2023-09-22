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Минниханов встретился с делегацией китайской автомобилестроительной компании FAW
Татарстан активно работает с китайскими партнерами. По итогам 2022 года товарооборот вырос на 58% и составил 1,6 млрд долларов. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с делегацией компании FAW Jiefang Automobile Co., Ltd.
«Ваша компания занимает лидирующее место в вашей стране по объемам производства как грузовиков, так и легковых автомобилей. Вы имеете широкую дилерскую сеть по всему миру», — отметил Минниханов.
Он выразил уверенность в том, что сотрудничество между странами должно укрепляться на уровне регионов, и заявил, что Татарстан заинтересован в совместных проектах.
Председатель и секретарь парткома FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Ху Ханьцзе отметил, что компания давно активно сотрудничает с Россией.
«Хочу поблагодарить Вас за прием нашей делегации в Казанском Кремле. Мы горячо приглашаем Вас к нам посетить наш завод», — сказал гость.
Стороны договорились, что во время следующего визита в Китай будет проработан вопрос организации посещения заводов компании.
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