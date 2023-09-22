Минниханов встретился с делегацией китайской автомобилестроительной компании FAW

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан активно работает с китайскими партнерами. По итогам 2022 года товарооборот вырос на 58% и составил 1,6 млрд долларов. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с делегацией компании FAW Jiefang Automobile Co., Ltd.

«Ваша компания занимает лидирующее место в вашей стране по объемам производства как грузовиков, так и легковых автомобилей. Вы имеете широкую дилерскую сеть по всему миру», — отметил Минниханов.

Он выразил уверенность в том, что сотрудничество между странами должно укрепляться на уровне регионов, и заявил, что Татарстан заинтересован в совместных проектах.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Председатель и секретарь парткома FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Ху Ханьцзе отметил, что компания давно активно сотрудничает с Россией.

«Хочу поблагодарить Вас за прием нашей делегации в Казанском Кремле. Мы горячо приглашаем Вас к нам посетить наш завод», — сказал гость.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны договорились, что во время следующего визита в Китай будет проработан вопрос организации посещения заводов компании.

«CHINA FAW GROUP CO., LTD» («FAW GROUP») — первая китайская автомобилестроительная компания, основана в 1953 году. Учредителем является правительство КНР. По объемам производства автомобилей FAW занимает второе место в Китае, по большегрузной коммерческой технике — первое. Экспортирует продукцию в 80 стран мира. В России представительство FAW, ООО «ФАВ-Восточная Европа», было открыто в 2007 году.