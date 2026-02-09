Минниханов встретился с руководством инвестиционной группы компаний из Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров Группы компаний Abdulmohsen Al-Rоssais & Sons Саадом бин Абдулмохсеном Аль-Руссайсом. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Это крупная инвестиционная и девелоперская группа компаний из Саудовской Аравии с более чем 70-летней историей. Основными направлениями ее деятельности являются недвижимость, торговля, технологии и управление активами.

«Мы считаем очень важным дальнейшее развитие наших экономических и инвестиционных связей и заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов торговли и поставках в Вашу страну самого широкого спектра продукции», – обратился Рустам Минниханов.