Минниханов встретился с руководителями академий наук из четырех регионов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителями четырех региональных академий наук: Татарстана, Башкортостана, Чечни и Якутии. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В беседе стороны затронули приоритетные направления для дальнейшего развития связей в области инноваций, науки и техники.

«Нам очень приятно, что на уровне региональных академий наук у нас есть контакт, мы вместе плодотворно работаем», — подчеркнул Минниханов.

Сегодня Казань приняла расширенное заседание Ассоциации региональных академий наук. Обсуждались результаты взаимодействия между научными центрами в субъектах и планы будущей работы.