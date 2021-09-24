Минниханов встретился с руководителем Управления госархива при Президенте Турции

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Доме Правительства РТ с руководителем Управления государственного архива при Администрации Президента Турецкой Республики Угуром Уналом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия в части сохранения и оцифровки исторических документов, архивных рукописей, в том числе обмена опытом в организации деятельности государственных архивов», — говорится в сообщении.

Угур Унал передал в архивное управление Татарстана документы по истории татарского народа, аналогов которым нет в России.

Рустам Минниханов отметил, что в Национальной библиотеке РТ открыта выставка «Глобальный мир татарской книжности», приуроченная к Году родных языков и народного единства в Татарстане, где представлены редкие экспонаты — книги и рукописи.