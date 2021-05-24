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Ру Тат
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24 мая 2021  10:09

Минниханов встретился с ректором Московской школы управления Сколково Юрием Левиным

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Президент Татарстана встретился сегодня, 24 мая, в Доме Правительства РТ с ректором Московской школы управления Сколково Юрием Левиным, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Во время беседы они обсудили вопросы развития сотрудничества между Правительством Татарстана и Московской школой управления Сколково. При этом особое внимание было уделено реализации совместных образовательных программ для госслужащих. 

Напомним, Юрий Левин, специалист в области бизнес-аналитики и искусственного интеллекта, возглавил Московскую школу управления Сколково в ноябре прошлого года.

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