Президент Татарстана встретился сегодня, 24 мая, в Доме Правительства РТ с ректором Московской школы управления Сколково Юрием Левиным, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Во время беседы они обсудили вопросы развития сотрудничества между Правительством Татарстана и Московской школой управления Сколково. При этом особое внимание было уделено реализации совместных образовательных программ для госслужащих.
Напомним, Юрий Левин, специалист в области бизнес-аналитики и искусственного интеллекта, возглавил Московскую школу управления Сколково в ноябре прошлого года.
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Минниханов встретился с ректором Московской школы управления Сколково Юрием Левиным
Президент Татарстана встретился сегодня, 24 мая, в Доме Правительства РТ с ректором Московской школы управления Сколково Юрием Левиным, сообщает пресс-служба Президента РТ.
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