Минниханов встретился с ректором Московской школы управления Сколково Юрием Левиным

Президент Татарстана встретился сегодня, 24 мая, в Доме Правительства РТ с ректором Московской школы управления Сколково Юрием Левиным, сообщает пресс-служба Президента РТ.



Во время беседы они обсудили вопросы развития сотрудничества между Правительством Татарстана и Московской школой управления Сколково. При этом особое внимание было уделено реализации совместных образовательных программ для госслужащих.



Напомним, Юрий Левин, специалист в области бизнес-аналитики и искусственного интеллекта, возглавил Московскую школу управления Сколково в ноябре прошлого года.