Минниханов встретился с ректорами и руководителями научных организаций Татарстана

Фото: пресс-служба Президента РТ

Созданная в Татарстане система науки и образования позволяет республике оставаться одним из важных научных, образовательных, промышленных центров страны, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями ректорского корпуса и руководителями научных организаций, которая прошла в Доме Правительства РТ. Он напомнил, что сегодня Татарстан занимает пятое место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов.

Несмотря на сложности, научно-образовательный комплекс Татарстана в уходящем году работал достойно, отметил Минниханов. Это подтверждает и то, что вузы и исследовательские учреждения смогли не только сохранить, но и нарастить свое присутствие в национальном проекте «Наука и университеты», в других стратегических инициативах социально-экономического развития страны, подчеркнул он.

Председатель Совета ректоров вузов РТ – ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин рассказал об итогах развития системы высшего образования Татарстана и задачах по ее модернизации. По его словам, одна из главных задач – более эффективно обеспечить интеграцию науки и промышленности. Он также призвал активнее бороться и за гранты и участвовать в различных программах.

Выступили и другие участники встречи, которые рассказали об основных итогах работы за прошедший год, сообщает пресс-служба Президента РТ. Так, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов сообщил о сотрудничестве в части изучения языков и традиций разных народов с рядом стран, среди которых Киргизия, Турция, Индия, Узбекистан, Кыргызстан и другие.

Сегодня в России действуют четыре Академии наук – в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Якутии, напомнил Минниханов. При этом, по его мнению, татарстанская АН пользуется заслуженным авторитетом и вносит значительный вклад в сохранение уникальной идентичности и культурного кода. Кроме того, АН РТ способствует сохранению богатого исторического наследия многонационального народа республики, подчеркнул Президент Татарстана.