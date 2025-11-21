Минниханов встретился с работниками оптико-волоконного кластера

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями трудовых коллективов, входящих в оптико-электронный кластер, в ходе которой, он поговорил со специалистами и выслушал их предложения и замечания. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Сегодня на ваших предприятиях произошли позитивные изменения. Это касается и укрепления материально-технической базы, и современного оборудования. Главное – что у коллективов достойная заработная плата, грамотно организованы все производственные процессы», – отметил Минниханов.

Раис Татарстана также подчеркнул, что в условиях СВО оборонным предприятиям, благодаря Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину, уделяется очень большое внимание, а сам вклад рабочих в экономику и обороноспособность страны огромен.

«Ваши предприятия сегодня выпускают высококачественную и востребованную продукцию, наращивают производство. Ваш труд, изделия, которые вы производите, – все это помогает сохранить жизни нашим бойцам», – обратился Минниханов к представителям трудовых коллективов.

В ходе общения Рустам Минниханов сообщил, что в области подготовки кадров будет увеличено сотрудничество с высшей школой. Предполагается и производственная аспирантура, когда есть возможность заниматься и наукой, и реальным производством.

«Профессиональное образование – техникум – вуз – вся эта кооперация должна работать слаженно», – пояснил Раис РТ.

Представители одного из предприятий обратились с просьбой – наладить взаимодействие с республиканскими производителями автомобилей для поставок производимой продукции.

«Мы обязательно проведем такую работу с компаниями – производителями автомобильной промышленности», – ответил Рустам Минниханов и сразу же отдал соответствующее поручение Министерству промышленности и торговли РТ.

Еще один вопрос касался подготовки хорошо обученных кадров для работы на производстве сложных современных оптико-электронных приборов и систем. Предлагалось увеличить количество специалистов и повысить уровень их подготовки по данному направлению.

По словам Рустама Минниханова, эти направления надо прорабатывать. Кроме того, он предложил формировать целевые группы и готовить высокотехнологичные инженерные кадры, которые заинтересованы в том, чтобы дальше учиться и работать.