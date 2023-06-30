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Минниханов встретился с президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Ивановым
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы, президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
На встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, Минниханов и Иванов обсудили реализацию программы по развитию легкой атлетики в Татарстане до 2028 года, развитие массового бегового движения и совершенствование легкоатлетической инфраструктуры.
Кроме того, Рустам Минниханов и Петр Иванов затронули вопросы в сфере закупочных процедур, антимонопольной политики и развития конкуренции.
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