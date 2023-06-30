Минниханов встретился с президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Ивановым

Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы, президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, Минниханов и Иванов обсудили реализацию программы по развитию легкой атлетики в Татарстане до 2028 года, развитие массового бегового движения и совершенствование легкоатлетической инфраструктуры.

Кроме того, Рустам Минниханов и Петр Иванов затронули вопросы в сфере закупочных процедур, антимонопольной политики и развития конкуренции.

На сегодня в Татарстане легкой атлетикой занимаются почти 33 тыс. человек. В спортивных школах подготовку по этому виду спорта проходят 3,5 тыс. воспитанников, работают 118 тренеров. В основной и резервный состав сборной команды России по легкой атлетике входят 42 спортсмена от Татарстана.