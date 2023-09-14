Минниханов встретился с президентом РУДН Филипповым

Фото: rais.tatarstan.ru

Российский университет дружбы народов и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Этот и другие вопросы взаимодействия вуза и республики обсудили сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент РУДН им. П.Лумумбы Владимир Филиппов. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ.

По словам Филиппова, документ о сотрудничестве предполагает совместное создание программ и методик, работу над научно-образовательными проектами по наиболее перспективным направлениям.

Директор РУДН прибыл в столицу Татарстана ради участия в XI Всероссийском съезде иностранных студентов России, который продлится до 16 сентября.