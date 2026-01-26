Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Международной палаты инвестиций и бизнеса Индии Манпритом Сингхом Наги. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Международная палата инвестиций и бизнеса – некоммерческая организация, созданная для продвижения международной торговли и инвестиций в стране. Она служит платформой для бизнеса и позволяет партнерам общаться, обмениваться идеями и сотрудничать в проектах, которые способствуют экономическому росту Индии.

«Отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства», – отметил в начале встречи Рустам Минниханов.

Он проинформировал, что с конца прошлого года в Казани работает Генеральное консульство Индии, а в Индии появился торгово-экономический представитель Татарстана.

Товарооборот между Татарстаном и Индией в последние годы стабильно растет. По итогам 2024 года он составил 370 млн долларов.

В то же время, по словам Рустама Минниханова, проводимая работа слабо отображается на инвестиционном сотрудничестве и на сегодняшний день между Татарстаном и Индией нет совместных инвестиционных проектов.

Лидер Татарстана рассказал о промышленном и экономическом потенциале республики, а также подробно остановился на международном деловом форуме «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который прошел впервые в прошлом году в Татарстане.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Международной палаты инвестиций и бизнеса Индии поблагодарил за встречу. Он рассказал, что принимал участие в первом форуме и дал мероприятию высокую оценку.

«Мы хотим, чтобы представители бизнеса находили общие контакты», – отметил Манприт Сингх Наги.

По итогам встречи стороны договорились о необходимости активизации работы по обмену делегациями.