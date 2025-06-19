news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 июня 2025 18:26

Минниханов встретился с президентом крупнейшей металлургической госкорпорации Индонезии

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов встретился с президентом крупнейшей металлургической госкорпорации Индонезии
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом индонезийской компании Krakatau Steel Акбаром Джоаном. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Это крупнейшая металлургическая госкорпорация Индонезии.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Ваша компания – крупнейшая сталелитейная компания Индонезии с множеством субхолдингов, дочерних и совместных предприятий. Наша республика открыта для инвестиций и инноваций и всегда готова поделиться своим опытом», – подчеркнул лидер Татарстана.

#Рустам Минниханов #индонезия #ПМЭФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

18 июня 2025
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

18 июня 2025