Минниханов встретился с президентом крупнейшей металлургической госкорпорации Индонезии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом индонезийской компании Krakatau Steel Акбаром Джоаном. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Это крупнейшая металлургическая госкорпорация Индонезии.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Ваша компания – крупнейшая сталелитейная компания Индонезии с множеством субхолдингов, дочерних и совместных предприятий. Наша республика открыта для инвестиций и инноваций и всегда готова поделиться своим опытом», – подчеркнул лидер Татарстана.