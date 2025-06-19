Минниханов встретился с президентом крупнейшей металлургической госкорпорации Индонезии
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом индонезийской компании Krakatau Steel Акбаром Джоаном. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Это крупнейшая металлургическая госкорпорация Индонезии.
«Ваша компания – крупнейшая сталелитейная компания Индонезии с множеством субхолдингов, дочерних и совместных предприятий. Наша республика открыта для инвестиций и инноваций и всегда готова поделиться своим опытом», – подчеркнул лидер Татарстана.