Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Глобального совета толерантности и мира Ахмедом бин Мохаммадом Аль-Джарваном. Он на примере Татарстана рассказал о том, как в многоконфессиональной уживаются представители самых разных религий.

«Вы возглавляете авторитетную международную организацию, которая действует во имя достижения важных глобальных целей – мира и толерантности», – отметил Минниханов, приветствуя главу совета.

В России на федеральном уровне с большим размахом отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, рассказал Президент РТ. Он подчеркнул, что благодаря усилиям Президента Владимира Путина, в многоконфессиональной России с глубоким уважением относятся к представителям всех религий.

«Татарстан яркий тому пример. В республике на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии мусульмане и христиане», – сказал Минниханов.

Он также напомнил, что по поручению Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия – исламский мир». «Уверен, у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в рамках Группы с Глобальным советом толерантности и мира. Миссия, которую Вы несете близка нам, это и сохранение культурно-цивилизационного многообразия, и развитие традиций толерантности»- приводит слова Президента РТ его пресс-служба.