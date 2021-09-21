Минниханов встретился с Президентом Евразийского регионального представительства Huawei

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Евразийского регионального представительства компании Huawei Дэниэлом Чжоу, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча состоялась в рамках международного форума Kazan Digital Week 2021 на площадке «Казань Экспо».

«Обсуждались вопросы цифровизации отраслей, развития отраслей единого цифрового сообщества для в рамках улучшения качества жизни граждан», — говорится в сообщении.