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Ру Тат
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21 сентября 2021  23:51

Минниханов встретился с Президентом Евразийского регионального представительства Huawei

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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Евразийского регионального представительства компании Huawei Дэниэлом Чжоу, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча состоялась в рамках международного форума Kazan Digital Week 2021 на площадке «Казань Экспо».

«Обсуждались вопросы цифровизации отраслей, развития отраслей единого цифрового сообщества для в рамках улучшения качества жизни граждан», — говорится в сообщении.

#Рустам Минниханов
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