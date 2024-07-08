Минниханов встретился с премьер-министром Таждикистана в Екатеринбурге

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой. Их встреча прошла в Екатеринбурге, где сейчас проходит Международная промышленная выставка «Иннопром-2024», сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов отметил, что постоянный диалог лидеров России и Таджикистана, а также взаимные визиты создают прекрасные условия и возможности для работы на межрегиональном уровне.

Он напомнил, что товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном растет и по итогам 2023-го составил 36 млн долларов. Тем не менее потенциал еще есть и не маленький, считает Минниханов.

«Ряд наших предприятий поставляют в Таджикистан свою продукцию. Считаю, что мы далеко не в полной мере используем имеющиеся возможности. Необходимо активизировать взаимодействие в торгово-экономической сфере. Важно развивать сотрудничество по линии наших предприятий», — поделился своим мнением Минниханов.

Среди приоритетных направлений он отметил машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство, здравоохранение, информатизация.

Расулзода, в свою очередь, сказал, что очень рад встрече с Миннихановым в любом месте.

«Вы наш человек. Хочу передать огромный теплый привет от Президента Таджикистана. Он к вам относится с особым уважением», — сказал премьер-министр республики.

Стороны пришли к выводу, что республикам важно сотрудничать на всех уровнях. Делегации Таджикистана участвовали в Играх Будущего, Играх БРИКС, в форуме мэров городов БРИКС.

«В Татарстане проводятся события любого уровня. Потому что Вы умеете организовывать всё на самом высоком уровне», — отметил Расулзода.

фото: пресс-служба Раиса РТ