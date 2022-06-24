Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Якутии

Фото: © пресс-служба Президента РТ

В пятницу, 24 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Республики Саха (Якутия), передает пресс-служба Президента РТ.

«Несмотря на то, что вы живете за пределами нашей исторической родины, вы сохраняете национальную идентичность, родной язык, культуру и обычаи нашего народа», — обратился Минниханов к участникам встречи.

Президент РТ поздравил собравшихся с проводимыми в Якутске Днями Татарстана. Он подчеркнул, что две республики связывают этнические корни, схожие языки и культура.

Минниханов поблагодарил руководство региона за внимание к интересам 8 тысяч татар, проживающих в Якутии.

«В успехах Татарстана важное место занимает торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Саха (Якутия). Подписанные сегодня соглашения ещё больше усилят взаимодействие между нашими регионами», - отметил Президент.

В завершение встречи Президент Республики Татарстан посетил выставку «В гостях у татар».

Выставка организована из фондов Елабужского государственного музея-заповедника и открылась в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия).