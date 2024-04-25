Минниханов встретился с представителями российских венчурных фондов и инвесткомпаний

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями российских венчурных фондов и инвестиционных компаний. Встреча прошла в рамках XVIII Российского венчурного форума, передает пресс-служба руководителя республики.

Анатолий Браверман Фото: rais.tatarstan.ru

Во встрече приняли участие гендиректор РВК Анатолий Браверман, управляющий директор венчурного фонда «Новая индустрия» Илья Гольдт.

Илья Гольдт Фото: rais.tatarstan.ru

Стороны обменялись мнениями о состоянии современного рынка венчурного инвестирования, новых тенденциях и направлениях в работе венчурных фондов.

Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Было отмечено, что Российский венчурный форум в очередной раз стал удобной платформой для обмена передовым опытом, реализации инновационных проектов в различных сферах экономики.