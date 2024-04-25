Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов встретился с представителями российских венчурных фондов и инвесткомпаний
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями российских венчурных фондов и инвестиционных компаний. Встреча прошла в рамках XVIII Российского венчурного форума, передает пресс-служба руководителя республики.
Во встрече приняли участие гендиректор РВК Анатолий Браверман, управляющий директор венчурного фонда «Новая индустрия» Илья Гольдт.
Стороны обменялись мнениями о состоянии современного рынка венчурного инвестирования, новых тенденциях и направлениях в работе венчурных фондов.
Было отмечено, что Российский венчурный форум в очередной раз стал удобной платформой для обмена передовым опытом, реализации инновационных проектов в различных сферах экономики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»