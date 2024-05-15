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Минниханов встретился с представителями Катара на полях KazanForum
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями Государства Катар — министром пожертвований и исламских дел Ганем Аль Ганимом и замминистра торговли и промышленности Мохамедом Хассеном Аль Малики. Встреча прошла на площадке «Казань Экспо» в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Приветствуя гостей, Минниханов поблагодарил за участие в юбилейном международном форуме и выразил надежду на то, что пребывание представителей Катара в Казани будет запоминающимся.
«Отношения между нашими странами развиваются поступательно. Катар — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. Развивается торгово-экономическое, культурно-гуманитарное, научно-техническое сотрудничество. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», — сказал Раис РТ.
Он также попросил передать слова приветствия и почтения Эмиру Катара Его Высочеству шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, который всегда с радушием принимает делегации Татарстана.
Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду направлений, в том числе в промышленности и торговле. Отмечено, что также важно сотрудничать с Катаром в научно-образовательной, культурной и туристической сферах.
Татарстан сегодня является пилотным регионом по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. Кроме того, идет активная работа по развитию индустрии халяль, большое внимание уделяется исламскому образованию.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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