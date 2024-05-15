Минниханов встретился с представителями Катара на полях KazanForum

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями Государства Катар — министром пожертвований и исламских дел Ганем Аль Ганимом и замминистра торговли и промышленности Мохамедом Хассеном Аль Малики. Встреча прошла на площадке «Казань Экспо» в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Приветствуя гостей, Минниханов поблагодарил за участие в юбилейном международном форуме и выразил надежду на то, что пребывание представителей Катара в Казани будет запоминающимся.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

«Отношения между нашими странами развиваются поступательно. Катар — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. Развивается торгово-экономическое, культурно-гуманитарное, научно-техническое сотрудничество. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», — сказал Раис РТ.

Он также попросил передать слова приветствия и почтения Эмиру Катара Его Высочеству шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, который всегда с радушием принимает делегации Татарстана.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду направлений, в том числе в промышленности и торговле. Отмечено, что также важно сотрудничать с Катаром в научно-образовательной, культурной и туристической сферах.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Татарстан сегодня является пилотным регионом по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. Кроме того, идет активная работа по развитию индустрии халяль, большое внимание уделяется исламскому образованию.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.