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Минниханов встретился с председателем Совета директоров турецкого холдинга «Шишеджам»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем и членом исполнительного Совета директоров турецкой Группы компаний «Шишеджам» Ахметом Кырманом. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.
«Стороны обсудили текущую ситуацию на предприятиях компании, которые осуществляют бизнес в Татарстане», — сказано в сообщении.
Минниханов отметил, что встречи проводятся регулярно, благодаря чему есть возможность оперативно обсуждать ход реализации проектов группы в республике.
Холдинг «Шишеджам» — один из мировых лидеров по производству изделий из стекла. В 2016 году компания запустила на территории ОЭЗ «Алабуга» два завода по изготовлению листового и автостекла.
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