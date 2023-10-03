Минниханов встретился с председателем Совета директоров турецкого холдинга «Шишеджам»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем и членом исполнительного Совета директоров турецкой Группы компаний «Шишеджам» Ахметом Кырманом. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

«Стороны обсудили текущую ситуацию на предприятиях компании, которые осуществляют бизнес в Татарстане», — сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов отметил, что встречи проводятся регулярно, благодаря чему есть возможность оперативно обсуждать ход реализации проектов группы в республике.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Холдинг «Шишеджам» — один из мировых лидеров по производству изделий из стекла. В 2016 году компания запустила на территории ОЭЗ «Алабуга» два завода по изготовлению листового и автостекла.