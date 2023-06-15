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Минниханов встретился с председателем правления банка «Россия»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с председателем правления АО «АБ «Россия» Михаилом Клишиным. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Минниханов отметил, что созданная банком региональная сеть позволяет оказывать широкий спектр финансовых услуг, напомнив, что пока в республике сегодня действует один филиал.
«Уверен, дальнейшее развитие сети банка позволит вам упрочить позиции. Банк активно работает с целым рядом промышленных предприятий республики», – подчеркнул Раис РТ.
В завершение он принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве между банком «Россия» и ПАО «КАМАЗ».
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