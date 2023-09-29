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Минниханов встретился с послом Турции в России Самсаром
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в России Мехметом Самсаром. Дипломат, отметили в пресс-службе Раиса РТ, покидает страну в связи с завершением миссии.
Самсар подчеркнул, что он специально решил посетить Татарстан, чтобы поблагодарить его руководство за сотрудничество. Кроме того, в этом визите есть определенный символизм: Казань стала одним из первых мест, в которых побывал посол после назначения на этот пост пять лет назад.
«С момента первой встречи я чувствовал вашу поддержку, и поэтому мне было важно приехать к вам и лично попрощаться перед отбытием», — объяснил он.
Самсар отметил, что после возвращения в Турцию он продолжит курировать Россию в центральном аппарате МИД, и обещал оказать Татарстану всю необходимую поддержку.
«Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие татарстано-турецкого сотрудничества, направленного на укрепление отношений между нашими странами, в ходе вашего пребывания в России», — сказал, в свою очередь, Рустам Минниханов.
Он напомнил, что Турция входит в число ключевых партнеров республики. Только за последний год их товарооборот достиг 1,2 млрд долларов.
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