Минниханов встретился с помощником министра МЧС России Мартыновым

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с помощником министра МЧС РФ Даниилом Мартыновым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы текущей деятельности ведомства, а также меры по предотвращению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории республики.

Во встрече принял участие начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.