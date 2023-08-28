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Минниханов встретился с помощником министра МЧС России Мартыновым
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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с помощником министра МЧС РФ Даниилом Мартыновым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили вопросы текущей деятельности ведомства, а также меры по предотвращению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории республики.
Во встрече принял участие начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
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