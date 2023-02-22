©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и патриарх Кирилл обсудили развитие церковно-государственных отношений в РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Беседа состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Минниханов поблагодарил патриарха Кирилла за внимание к Татарстану и отметил, что руководство республики придерживается исключительного принципа взаимоуважения всех религий. Собеседник выразил признательность за неизменное внимание к вопросам развития церковной жизни в регионе, обеспечение межрелигиозного согласия и плодотворного диалога между мусульманами и православными христианами.
«Ваша роль очень большая в том, что мир и спокойствие, благополучие в Татарстане. Вы – очень мудрый человек.
И знаете хорошо свой народ – и мусульман, и православных», – сказал Патриарх Кирилл.
Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений в Татарстане. Во встрече принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»