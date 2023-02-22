Минниханов и патриарх Кирилл обсудили развитие церковно-государственных отношений в РТ

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Беседа состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов поблагодарил патриарха Кирилла за внимание к Татарстану и отметил, что руководство республики придерживается исключительного принципа взаимоуважения всех религий. Собеседник выразил признательность за неизменное внимание к вопросам развития церковной жизни в регионе, обеспечение межрелигиозного согласия и плодотворного диалога между мусульманами и православными христианами.

«Ваша роль очень большая в том, что мир и спокойствие, благополучие в Татарстане. Вы – очень мудрый человек.

И знаете хорошо свой народ – и мусульман, и православных», – сказал Патриарх Кирилл.

Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений в Татарстане. Во встрече принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.