Минниханов встретился с новыми участниками кадрового резерва Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с новым составом кадрового резерва республики. В него вошли 24 человека, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Руководитель республики поздравил всех участников программы. Он подчеркнул, что в Татарстане отбору и подготовке управленцев уделяется особое внимание.

Наставники играют в этой работе серьезную роль, отметил Минниханов. Участники получают возможность поработать под их руководством и получить опыт решения конкретных задач.

Резервисты смогут не только обучиться у лучших экспертов, но и пройдут стажировку в органах государственной власти или муниципалитетах республики.

«В ходе данных выездов главы и министры проведут для них детальный разбор проблемных моментов и поделятся наиболее эффективными способами их решения», — сообщает пресс-служба Президента РТ.

Участники кадрового резерва потенциально рассматриваются как кандидаты на руководящие должности в министерствах, муниципалитетах или подведомственных организациях.