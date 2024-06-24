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Минниханов встретился с новым составом кадрового резерва Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с новым составом кадрового резерва республики. Он пожелал участникам конструктивной работы, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханов отметил, что кадровый резерв Раиса Татарстана формируется уже более десятка лет. В республике внимательно относятся к отбору и подготовке будущих управленцев. Серьезную роль в этом играют наставники — под их руководством участники могут приступить к работе над проектом, ориентированным на социально-экономическое развитие региона.
В этом году для участия в конкурсе было подано рекордное число заявок — 393. По итогам оценки в новый состав кадрового резерва вошли свыше 20 управленцев из разных областей: реального сектора экономики, органов власти, общественных образовательных и иных организаций, заявил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.
Еще пять участников резерва — суперфиналисты конкурса «Лидеры России», двое из которых являются победителями проекта.
Средний возраст резервистов составляет 37 лет. Их ожидает специализированное обучение с участием экспертов, стажировка на предприятиях и в организациях республики, в органах госвласти или районах РТ.
В обучении также примут участие главы муниципалитетов и руководители республиканских министерств. Они расскажут резервистам о проблемных моментах, проведут детальный разбор и поделятся эффективными способами решения различных проблем исходя из личного опыта.
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