Минниханов встретился с новым составом кадрового резерва Раиса РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с новым составом кадрового резерва республики. Он пожелал участникам конструктивной работы, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов отметил, что кадровый резерв Раиса Татарстана формируется уже более десятка лет. В республике внимательно относятся к отбору и подготовке будущих управленцев. Серьезную роль в этом играют наставники — под их руководством участники могут приступить к работе над проектом, ориентированным на социально-экономическое развитие региона.

В этом году для участия в конкурсе было подано рекордное число заявок — 393. По итогам оценки в новый состав кадрового резерва вошли свыше 20 управленцев из разных областей: реального сектора экономики, органов власти, общественных образовательных и иных организаций, заявил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.

Еще пять участников резерва — суперфиналисты конкурса «Лидеры России», двое из которых являются победителями проекта.

Средний возраст резервистов составляет 37 лет. Их ожидает специализированное обучение с участием экспертов, стажировка на предприятиях и в организациях республики, в органах госвласти или районах РТ.

В обучении также примут участие главы муниципалитетов и руководители республиканских министерств. Они расскажут резервистам о проблемных моментах, проведут детальный разбор и поделятся эффективными способами решения различных проблем исходя из личного опыта.