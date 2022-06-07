Минниханов встретился с новым составом кадрового резерва Татарстана

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым составом кадрового резерва. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Президент поздравил всех, кто вошел в новый состав, и пожелал им конструктивной работы. Он отметил, что в республике уделяется большое внимание отбору и подготовке управленческих кадров. На встрече с Президентом Татарстана каждый из резервистов вкратце рассказал о себе и о своих проектах.

Фото: пресс-служба президента РТ.

Руководитель Департамента государственной службы и кадров при Президенте РТ Александр Белов рассказал, что для участия заявилось 242 человека, в резерв вошли 26. В основном они представляют реальный сектор экономики, органы власти, общественные, образовательные и иные организации. Также в этом году в резерв захотели войти семь суперфиналистов конкурса «Лидеры России» от РТ, в том числе три победителя проекта.

Помимо специализированного обучения с привлечением экспертов, все они пройдут стажировку в организациях и на предприятиях, в органах госвласти или муниципалитетах республики. Все участники кадрового резерва рассматриваются в качестве кандидатов при появлении вакансий на руководящие должности в министерствах, муниципалитетах или подведомственных организациях. 27 мая Рустам Минниханов подписал указ о том, что они имеют приоритет при назначении на управленческие должности (всего сейчас в списке 192 резервиста).