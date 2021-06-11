Минниханов встретился с новым руководителем казанского отделения посольства Беларуси

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с новым руководителем отделения посольства Республики Беларусь в России в городе Казани Виктором Щетько. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «УКХ „БКМ“» (Минск), сообщает пресс-служба Президента РТ.

На посту руководителя казанского отделения посольства Виктор Щетько сменит Олега Исаева, работавшего в столице Татарстана с 2017 года.

Президент РТ поблагодарил Олега Исаева «за большой вклад в укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Татарстаном и Беларусью в рамках российско-белорусских отношений». Он вручил ему медаль «100 лет образования ТАССР».

Виктора Щетько Рустам Минниханов поздравил «с назначением на новую ответственную должность». Татарстан всегда поддерживает инициативы по развитию сотрудничества с белорусскими партнерами, подчеркнул руководитель республики.

Встреча состоялась в Доме Правительства региона. В ней также приняли участие вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и помощник Президента Татарстана Газинур Бакиров.

Фото: tatarstan.ru.