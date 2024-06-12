Минниханов встретился с новым министром спорта России Дегтярёвым

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым. Встреча прошла перед церемонией открытия Спортивных игр стран БРИКС в «Казань Экспо», передает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили рабочие вопросы, связанные с проводимым в Казани международным турниром, а также в целом вопросы развития спорта в республике.

Напомним, Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня. Будут задействованы 17 спортивных объектов в Казани и Москве. Всего разыграют 387 комплектов медалей по 27 видам спорта. Ожидается 4 тыс. спортсменов из 90 стран.