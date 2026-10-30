Минниханов встретился с новым генконсулом Белоруссии в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным консулом Белоруссии в Казани Дмитрием Харитончиком. Переговоры состоялись в Доме Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Решение об открытии генерального консульства Белоруссии в Казани приняли весной 2026 года. До этого в столице республики работало отделение посольства Белоруссии в России.

Минниханов поздравил Харитончика с назначением и пожелал ему успехов на новой должности.

«Белоруссия – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот составил $718 млн. Мы успешно сотрудничаем с белорусскими предприятиями. В Минске работает представитель Татарстана. Осуществляется прямое авиасообщение между Минском и Казанью», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Минниханов также поблагодарил Президента Белоруссии Александра Лукашенко за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном и поддержку совместных инициатив.