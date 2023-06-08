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Экономика 8 июня 2023 19:00

Минниханов встретился с новым гендиректором АО «Транснефть — Прикамье»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Транснефть — Прикамье» Олегом Балабановым, который был назначен на эту должность 6 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, укрепление деловых контактов и реализацию совместных инвестпроектов.

Сотрудничество Татарстана и АО «Транснефть — Прикамье» основано на соглашении о сотрудничестве между Правительством РТ и ПАО «Транснефть».

#Рустам Минниханов
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