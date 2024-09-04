Минниханов встретился с молодыми дипломатами из КНР, Сингапура и Филиппин

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с участниками V Диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона. Беседа прошла на полях Восточного экономического форума, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Участие во встрече приняли молодые дипломаты из Китая, Филиппин, Мьянмы, Сингапура и Российской Федерации.

«Татарстан, будучи одним из ведущих и промышленно-развитых регионов Российской Федерации, большое внимание уделяет вопросам реализации проектов в сфере молодежной политики, в том числе на

региональном и международном уровнях», — рассказал молодым дипломатам Минниханов.

Руководитель республики напомнил, что подобные мероприятия также проводятся в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» и глобального форума молодых дипломатов. События собирают свыше 300 молодых людей из разных стран.

«Для нашей страны важно проведение таких форумов. Будущее нашей страны — молодежь. И вы как дипломаты выступаете связующим звеном между странами», — уверен Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ