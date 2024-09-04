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Минниханов встретился с молодыми дипломатами из КНР, Сингапура и Филиппин
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с участниками V Диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона. Беседа прошла на полях Восточного экономического форума, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Участие во встрече приняли молодые дипломаты из Китая, Филиппин, Мьянмы, Сингапура и Российской Федерации.
«Татарстан, будучи одним из ведущих и промышленно-развитых регионов Российской Федерации, большое внимание уделяет вопросам реализации проектов в сфере молодежной политики, в том числе на
региональном и международном уровнях», — рассказал молодым дипломатам Минниханов.
Руководитель республики напомнил, что подобные мероприятия также проводятся в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» и глобального форума молодых дипломатов. События собирают свыше 300 молодых людей из разных стран.
«Для нашей страны важно проведение таких форумов. Будущее нашей страны — молодежь. И вы как дипломаты выступаете связующим звеном между странами», — уверен Раис Татарстана.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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