Минниханов встретился с митрополитом Московским и всея Руси РПСЦ Корнилием

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского лидера.

Уточняется, что в рамках своего визита в Казань митрополит Корнилий примет участие во Всероссийском старообрядческом форуме с международным участием «Традиционные семейные ценности». Мероприятие пройдет 29 октября в Нацбиблиотеке РТ.

«Убежден, этот форум станет одним из важных событий Года семьи в России. Сегодня сохранение традиционных ценностей, воспитание уважения к институтам семьи и брака приобретает особое значение», – сказал Минниханов.

Митрополит поблагодарил Раиса республики за инициативу провести такой форум в Казани. Он добавил, что на мероприятии ожидают порядка 200 участников из разных стран мира.