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Минниханов встретился с митрополитом Московским и всея Руси РПСЦ Корнилием
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского лидера.
Уточняется, что в рамках своего визита в Казань митрополит Корнилий примет участие во Всероссийском старообрядческом форуме с международным участием «Традиционные семейные ценности». Мероприятие пройдет 29 октября в Нацбиблиотеке РТ.
«Убежден, этот форум станет одним из важных событий Года семьи в России. Сегодня сохранение традиционных ценностей, воспитание уважения к институтам семьи и брака приобретает особое значение», – сказал Минниханов.
Митрополит поблагодарил Раиса республики за инициативу провести такой форум в Казани. Он добавил, что на мероприятии ожидают порядка 200 участников из разных стран мира.
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