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Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом
Раис РТ Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Раис Татарстана отметил, что такие встречи стали традиционными и проходят в рамках празднования Рождества Христова. Минниханов также поздравил православных верующих республики с этим светлым праздником.
На встрече стороны обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии, вопросы сотрудничества в области укрепления межнационального и межконфессионального согласия, организацию мероприятий в рамках предстоящего празднования Крещения Господня.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поблагодарил Минниханова за всестороннюю поддержку, оказываемую Татарстанской митрополии. Особую признательность архипастырь выразил за помощь в реставрации исторических корпусов на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря.
Еще Кирилл рассказал Раису про предстоящие в 2024-м торжества, посвящённые 470-летию учреждения Казанской епархии и 20-летию возвращения чтимого Казанского образа Божией Матери.
Также глава митрополии подвел итоги 2024-го в жизни православной церкви в Татарстане. Он отметил активное участие священнослужителей в гуманитарной миссии, служение духовенства в зоне СВО, значительное развитие социального служения и укрепление межконфессионального сотрудничества в регионе.
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