Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис Татарстана отметил, что такие встречи стали традиционными и проходят в рамках празднования Рождества Христова. Минниханов также поздравил православных верующих республики с этим светлым праздником.

На встрече стороны обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии, вопросы сотрудничества в области укрепления межнационального и межконфессионального согласия, организацию мероприятий в рамках предстоящего празднования Крещения Господня.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поблагодарил Минниханова за всестороннюю поддержку, оказываемую Татарстанской митрополии. Особую признательность архипастырь выразил за помощь в реставрации исторических корпусов на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Еще Кирилл рассказал Раису про предстоящие в 2024-м торжества, посвящённые 470-летию учреждения Казанской епархии и 20-летию возвращения чтимого Казанского образа Божией Матери.

Также глава митрополии подвел итоги 2024-го в жизни православной церкви в Татарстане. Он отметил активное участие священнослужителей в гуманитарной миссии, служение духовенства в зоне СВО, значительное развитие социального служения и укрепление межконфессионального сотрудничества в регионе.