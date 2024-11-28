Минниханов встретился с министром туризма Республики Каракалпакстан

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с замредседателя Совета Министров Республики Каракалпакстан – министром туризма и культурного наследия Расулом Зарикеевым. Делегация республики прибыла в столицу РТ, чтобы участвовать в церемонии открытия фестиваля «Восточный Базар в Казани».

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, при встрече с гостями Минниханов поблагодарил за проведение Дней Республики Каракалпакстан и участие в Международном фестивале национальных культур «Восточный базар в Казани».

Он также отметил, что тепло вспоминает свой визит в Каракалпакстан в прошлом году (6-7 ноября 2023 года) и выразил признательность за оказанное внимание и гостеприимство.

Руководитель республики напомнил, что в мае текущего года в рамках Форума регионов в Ташкенте было подписано Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Каракалпакстаном.

«Уверен, данный документ позволит укрепить наши связи. Также между нашими парламентами действует рабочая группа по развитию межпарламентского сотрудничества», - сказал он.

Минниханов также подчеркнул, что нынешний приезд гостей в Татарстан будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия между республиками.

Он добавил, что большой честью было принимать в Казани на недавнем саммите БРИКС Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева, а также отметил, что продолжает расти товарооборот между Татарстаном и Каракалпакстаном.

Еще Минниханов обозначил основные проекты, которые реализуются сегодня совместно.

«Ежегодно при поддержке Организации исламского сотрудничества в Казани проходит Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», - напомнил Раис Татарстана и отметил, что в 2024 году в форуме приняла участие представительная делегация Республики Узбекистан.

Он также пригласил делегацию республики на упомянутый форум в следующем году.

Зарикеев в ходе встречи поблагодарил за высокую организацию и проведение фестиваля «Восточный Базар в Казани».

«Мы рады присутствовать здесь, - сказал он. – Слова благодарности за организацию «Восточного базара».

Гость отметил, что в фестивале принимает участие большое количество стран.

Он также поздравил Раиса Татарстана с успешным проведением БРИКС в Казани.

«Казань является центром притяжения для многих восточных страны, так сложилось и было исторически, - сказал Расул Зарикеев. - Спасибо за теплый прием. В рамках визита к вам мы всегда чувствуем себя очень хорошо».

Напомним, что в рамках рабочего визита в Татарстан делегация Республики Каракалпакстан приняла участие в торжественной церемонии открытия фестиваля «Восточный Базар в Казани», участие в Международной научно-практической конференции «Культурное сотрудничество со странами Востока и Азии: современное состояние и перспективы развития», посетила концерт мастеров искусств Узбекистана и Каракалпакстана. Также состоялась встреча с председателем Государственного комитета РТ по туризму Сергеем Ивановым и другие переговоры.