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Минниханов встретился с министром лесного хозяйства Республики Беларусь Куликом
Раис РТ Рустам Минниханов встретился с министром лесного хозяйства Республики Беларусь Александром Куликом в Доме правительства Татарстана.
Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, Минниханов обсудил с Куликом вопросы дальнейшего сотрудничества, реализацию совместных проектов и ряд других актуальных вопросов для отрасли лесного хозяйства.
На встрече также присутствовали зампремьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров и другие.
Напомним, Кулик находится в Татарстане с рабочим визитом. В четверг, 19 сентября, он посетил Сабинский район республики, ознакомился с деятельностью ГКУ РТ «Сабинское лесничество» и ГБУ РТ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз». Глава Минлесхоза Беларуси также изучил деятельность Лесного селекционно-семеноводческого центра РТ.
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