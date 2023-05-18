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Минниханов встретился с министрами молодежи стран ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией министров молодежи стран ОИС. Встреча прошла на площадке KazanForum, передает пресс-служба руководителя республики.
В нашей республике вопросам молодежной политики уделяется особое внимание – для реализации потенциала молодежи есть все возможности и инфраструктура, подчеркнул Минниханов. Кроме того, существуют отдельные программы поддержки молодых ученых и молодых семей, проходят тематические фестивали и форумы.
Раис РТ отметил особую важность «Движения первых» для воспитания и саморазвития молодежи. «Наше будущее за молодежью, – подчеркнул он. – Мы всегда придавали особое значение образовательному процессу, но важен и воспитательный элемент. Идеи и подходы, заложенные в „Движении первых“ – очень правильные и полезные».
Вопросы международного молодежного сотрудничества занимают важное место в программе KazanForum. «Вы – наши надежные партнеры. У нас хорошая история взаимоотношений», – сказал Минниханов и пожелал министрам продуктивной работы и интересных дискуссий в рамках форума.
Президент Молодежного форума ОИС Айхан Таха отметил высокий уровень организации в 2022 году мероприятий, прошедших в Казани в статусе молодежной столицы ОИС. Он выразил уверенность, что опыт Казани будет востребован у будущих обладателей данного статуса.
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