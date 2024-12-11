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Минниханов встретился с лидерами молодежи из стран Юго-Восточной Азии
Раис РТ Рустам Минниханов посетил Международный молодежный центр Малайзии. Ему показали рабочие пространства, выставку лучших практик королевства в сфере работы с детьми и молодежью, а также познакомили с деятельностью школьных клубов дипломатии страны. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.
Кроме того, в этом же центре Минниханов встретился с лидерами молодежных объединений стран Юго-Восточной Азии по вопросам сотрудничества с Республикой Татарстан.
«Ваша деятельность очень важна для формирования здорового общества, основанного на традиционных гуманитарных ценностях. В современных условиях это имеет особую значимость»- подчеркнул Раис РТ.
Он отметил, что в России создаются все условия для воспитания подрастающего поколения на основе традиционных семейных ценностей.
«В Татарстане имеется необходимая развитая инфраструктура, самая обширная в России сеть детских лагерей, молодежных и подростковых клубов, крупнейшие в стране экстрим-парки, создан новый город с университетом и особой экономической зоной, осуществляются программы поддержки сельской молодежи, молодых ученых, молодых семей, регулярно проходят тематические фестивали и форумы» – добавил Минниханов.
Раис заметил, что в стране большое значение придается интеграции с молодежью из других стран. В частности, ведется работа с 20 странами в рамках проекта Школьных клубов дипломатии. Поддерживаются форматы молодежного взаимодействия на пространстве ШОС, ОИС, БРИКС, АСЕАН.
«Нам важно обмениваться успешными практиками подготовки кадров, воспитания будущих поколений, а также создания и поддержки лучших условий для всестороннего развития нашей молодежи», – отметил татарстанский лидер.
Завершилось посещение участием в акции по посадке деревьев в центре.
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