Минниханов встретился с лидерами молодежи из стран Юго-Восточной Азии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов посетил Международный молодежный центр Малайзии. Ему показали рабочие пространства, выставку лучших практик королевства в сфере работы с детьми и молодежью, а также познакомили с деятельностью школьных клубов дипломатии страны. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Кроме того, в этом же центре Минниханов встретился с лидерами молодежных объединений стран Юго-Восточной Азии по вопросам сотрудничества с Республикой Татарстан.

«Ваша деятельность очень важна для формирования здорового общества, основанного на традиционных гуманитарных ценностях. В современных условиях это имеет особую значимость»- подчеркнул Раис РТ.

Он отметил, что в России создаются все условия для воспитания подрастающего поколения на основе традиционных семейных ценностей.

«В Татарстане имеется необходимая развитая инфраструктура, самая обширная в России сеть детских лагерей, молодежных и подростковых клубов, крупнейшие в стране экстрим-парки, создан новый город с университетом и особой экономической зоной, осуществляются программы поддержки сельской молодежи, молодых ученых, молодых семей, регулярно проходят тематические фестивали и форумы» – добавил Минниханов.

Раис заметил, что в стране большое значение придается интеграции с молодежью из других стран. В частности, ведется работа с 20 странами в рамках проекта Школьных клубов дипломатии. Поддерживаются форматы молодежного взаимодействия на пространстве ШОС, ОИС, БРИКС, АСЕАН.

«Нам важно обмениваться успешными практиками подготовки кадров, воспитания будущих поколений, а также создания и поддержки лучших условий для всестороннего развития нашей молодежи», – отметил татарстанский лидер.

Завершилось посещение участием в акции по посадке деревьев в центре.