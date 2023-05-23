Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором китайской провинции Аньхой Ван Циньсянем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Ваша провинция — один из стремительно развивающихся регионов Китая», — сказал Рустам Минниханов, приветствуя губернатора.

Аньхой располагается на востоке Китая, здесь проживает 61 млн человек. В июне 2017 года было подписано Соглашение между Правительством РТ и Народным Правительством провинции о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Раис Татарстана отметил, что благодаря стратегическому руководству и личным усилиям глав России и Китая у регионов есть возможность активнее работать.

«Хорошая площадка для межрегионального взаимодействия — Совет сотрудничества в формате „Волга-Янцзы“, в который входит как Татарстан, так и Аньхой. С провинциями реки Янцзы мы поддерживаем торгово-экономические, культурные, научно-образовательные, молодежные и туристические связи», — рассказал Минниханов.

Губернатор Ван Циньсян сказал, что Китай и Россия всегда были стратегическими партнерами. Он поблагодарил Минниханова за усилия, которые он вносит в развитие сотрудничества в рамках межрегионального Совета Волга-Янцзы.

«Между нашими народами имеется традиционная дружба. И в нынешней сложной международной ситуации Китай и Россия сохранили надежные отношения. Аньхой установил дружественные отношения с Татарстаном», — подчеркнул Ван Циньсян.

В завершение встречи Раис РТ пригласил команду из Аньхой на Игры будущего, которые состоятся в будущем году.