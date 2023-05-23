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Минниханов встретился с губернатором китайской провинции Аньхой Ван Циньсянем
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором китайской провинции Аньхой Ван Циньсянем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Ваша провинция — один из стремительно развивающихся регионов Китая», — сказал Рустам Минниханов, приветствуя губернатора.
Аньхой располагается на востоке Китая, здесь проживает 61 млн человек. В июне 2017 года было подписано Соглашение между Правительством РТ и Народным Правительством провинции о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
Раис Татарстана отметил, что благодаря стратегическому руководству и личным усилиям глав России и Китая у регионов есть возможность активнее работать.
«Хорошая площадка для межрегионального взаимодействия — Совет сотрудничества в формате „Волга-Янцзы“, в который входит как Татарстан, так и Аньхой. С провинциями реки Янцзы мы поддерживаем торгово-экономические, культурные, научно-образовательные, молодежные и туристические связи», — рассказал Минниханов.
Губернатор Ван Циньсян сказал, что Китай и Россия всегда были стратегическими партнерами. Он поблагодарил Минниханова за усилия, которые он вносит в развитие сотрудничества в рамках межрегионального Совета Волга-Янцзы.
«Между нашими народами имеется традиционная дружба. И в нынешней сложной международной ситуации Китай и Россия сохранили надежные отношения. Аньхой установил дружественные отношения с Татарстаном», — подчеркнул Ван Циньсян.
В завершение встречи Раис РТ пригласил команду из Аньхой на Игры будущего, которые состоятся в будущем году.
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