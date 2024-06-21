Минниханов встретился с главой представительства РАСПП в Гуанчжоу Федотовым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-президентом Русско-Азиатского Союза предпринимателей и промышленников, главой представительства РАСПП в Гуанчжоу Алексеем Федотовым.

Руководитель республики отметил важность работы с союзом для укрепления отношений России и Китая — объединение выступает своеобразным мостом, связующим китайский и российский бизнесы, содействует экономической кооперации.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан приветствует китайских инвесторов у себя. У нас созданы все необходимые условия для их комфортной работы», — добавил он.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, Минниханов пригласил Федотова принять участие в Международном форуме «РОСТКИ: Россия — Китай» осенью 2024 года.