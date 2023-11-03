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Минниханов встретился с главой погрануправления ФСБ по Саратовской и Самарской областям
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Обсуждались различные вопросы взаимодействия Правительства Татарстана и пограничного ведомства», – поясняется в сообщении.
Во встрече приняли участие секретарь Совбеза РТ Рафаиль Гильманов и начальник КПП «Казань-аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Андрей Воронцов.
Юрий Урванов возглавил пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям в октябре в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.
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