Минниханов встретился с главой погрануправления ФСБ по Саратовской и Самарской областям

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались различные вопросы взаимодействия Правительства Татарстана и пограничного ведомства», – поясняется в сообщении.

Во встрече приняли участие секретарь Совбеза РТ Рафаиль Гильманов и начальник КПП «Казань-аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Андрей Воронцов.

Юрий Урванов возглавил пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям в октябре в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.