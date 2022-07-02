Минниханов встретился с главой Мордовии перед Всероссийским сельским Сабантуем

В субботу, 2 июля, Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Мордовии, где на выходных проводится Всероссийский сельский Сабантуй. Он встретился с Главой республики Артемом Здуновым.

Минниханов заметил, что Татарстан и Мордовию исторически связывают добрые партнерские отношения, передает пресс-служба Президента РТ.

«Динамика развития Республики Мордовия очень позитивная. Мы радуемся успехам вашего региона. У вас большой потенциал», — сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с соседней республикой.

Глава Мордовии в свою очередь поблагодарил Президента Татарстана за поддержку в организации Всероссийского сельского Сабантуя.

«Сабантуй – это поистине многонациональное мероприятие, которое сплачивает людей. В прошлом году мы приняли республиканскую программу по развитию языков и культуры всех народов, проживающих в регионе, и с большим вниманием относимся к этому вопросу», — сказал Артем Здунов.