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Ру Тат
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Экономика
29 ноября 2022  15:28

Минниханов встретился с главой Минэкономики Азербайджана

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Минниханов встретился с главой Минэкономики Азербайджана
фото: пресс-служба Президента РТ

Татарстану и Азербайджану необходимо нарастить сотрудничество в экономике. Для этого важно проводить личные встречи для представителей бизнеса с обеих сторон, в частности бизнес-форумы. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на встрече с главой Минэкономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. 

«Наш приезд связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего в области экономики», — заметил он.

По его словам, татарстанские компании проявляют большой интерес к рынку Азербайджана. Поэтому крайне важно предоставить им шанс оценить потенциал территории, так и отдельно взятых компаний, а также представить собственные возможности.

#Рустам Минниханов #азербайджан
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