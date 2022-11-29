Минниханов встретился с главой Минэкономики Азербайджана

фото: пресс-служба Президента РТ

Татарстану и Азербайджану необходимо нарастить сотрудничество в экономике. Для этого важно проводить личные встречи для представителей бизнеса с обеих сторон, в частности бизнес-форумы. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на встрече с главой Минэкономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«Наш приезд связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего в области экономики», — заметил он.

По его словам, татарстанские компании проявляют большой интерес к рынку Азербайджана. Поэтому крайне важно предоставить им шанс оценить потенциал территории, так и отдельно взятых компаний, а также представить собственные возможности.