Минниханов встретился с главой Минэкономики Азербайджана
Татарстану и Азербайджану необходимо нарастить сотрудничество в экономике. Для этого важно проводить личные встречи для представителей бизнеса с обеих сторон, в частности бизнес-форумы. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов заявил на встрече с главой Минэкономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
«Наш приезд связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего в области экономики», — заметил он.
По его словам, татарстанские компании проявляют большой интерес к рынку Азербайджана. Поэтому крайне важно предоставить им шанс оценить потенциал территории, так и отдельно взятых компаний, а также представить собственные возможности.