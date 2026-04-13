news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 апреля 2026 22:15

Минниханов встретился с главой МИД Египта в Каире

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов встретился с главой МИД Египта в Каире
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Чуть более недели назад египетский министр посещал Россию с рабочим визитом и встречался с президентом Владимиром Путиным.

Минниханов поблагодарил Абдельати за приглашение посетить Каир и теплый прием. Говоря о давних дружественных отношениях России и Египта, Раис напомнил, что несколько лет назад страны отметили 80-летие установления дипломатических отношений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«На Египет приходится значительная часть товарооборота России со странами Африки, реализуются масштабные проекты в сфере промышленности и энергетики. Татарстан на своем уровне активно вовлечен в развитие российско-египетских связей и придает большое значение укреплению сотрудничества с партнерами из исламского мира», — подчеркнул Минниханов.

В сообщении говорится, что министр иностранных дел Египта, приветствуя Минниханова, тепло вспомнил свой визит в Казань в составе делегации для участия в саммите БРИКС.

Абдельати отметил, что у Египта традиционно крепкие связи с Россией и Татарстаном, и республика развивается под руководством Минниханова. Он выразил надежду на развитие сотрудничества с регионами России, добавив, что компании из Татарстана могли бы активно пользоваться преференциями в специализированных торговых зонах. Министр также поздравил Минниханова с тем, что Казань стала культурной столицей исламского мира.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
13 апреля 2026
13 апреля 2026
Новости партнеров