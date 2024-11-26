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Минниханов встретился с главой ФНС России Егоровым
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Встреча состоялась в IT-парке имени Башира Рамеева, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.
В разговоре стороны затронули создание условий для комфортного и прозрачного ведения бизнеса в республике, участие региона в проектах, связанных со сферой налогообложения, развитие взаимодействия между Правительством Татарстана и ФНС.
В пресс-службе Раиса отметили, что Даниил Егоров находится с рабочим визитом в Казани для участия в расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы и панельной дискуссии «ФНС России — вместе создавая будущее».
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