Минниханов встретился с главой ФНС России Егоровым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Встреча состоялась в IT-парке имени Башира Рамеева, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

В разговоре стороны затронули создание условий для комфортного и прозрачного ведения бизнеса в республике, участие региона в проектах, связанных со сферой налогообложения, развитие взаимодействия между Правительством Татарстана и ФНС.

В пресс-службе Раиса отметили, что Даниил Егоров находится с рабочим визитом в Казани для участия в расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы и панельной дискуссии «ФНС России — вместе создавая будущее».