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Минниханов встретился с главным раввином РТ Ицхаком Гореликом
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главным раввином Казани и республики Ицхаком Гореликом. Он поздравил религиозного деятеля с днем рождения и вручил ему медаль «За доблестный труд», сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Стороны обсудили взаимодействие для укрепления межрелигиозных и межнациональных отношений в Татарстане.
Минниханов также оценил социальную работу иудейской религиозной общины в РТ, в том числе ее воспитательную и образовательную деятельность.
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