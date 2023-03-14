Минниханов встретился с главным раввином РТ Ицхаком Гореликом

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главным раввином Казани и республики Ицхаком Гореликом. Он поздравил религиозного деятеля с днем рождения и вручил ему медаль «За доблестный труд», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Стороны обсудили взаимодействие для укрепления межрелигиозных и межнациональных отношений в Татарстане.

Минниханов также оценил социальную работу иудейской религиозной общины в РТ, в том числе ее воспитательную и образовательную деятельность.