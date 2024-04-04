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Минниханов встретился с генпрокурором Узбекистана Юлдашевым
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Минниханов назвал Узбекистан одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана: объемы товарооборота растут, реализуются совместные проекты, активно ведется сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, туризма, спорта.
«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении наших дружеских отношений с Узбекистаном по всем направлениям», — отметил Раис РТ.
В рамках визита в Казань делегация Генпрокуратуры Узбекистана ознакомилась с опытом применения системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», организацией контроля в сфере управления жилфондом. В планах визит в ИТ-парк им. Башира Рамеева и в фиджитал-центр «Казань» на базе Поволжского университета спорта и туризма.
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