Минниханов встретился с генпрокурором Узбекистана Юлдашевым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов назвал Узбекистан одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана: объемы товарооборота растут, реализуются совместные проекты, активно ведется сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, туризма, спорта.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении наших дружеских отношений с Узбекистаном по всем направлениям», — отметил Раис РТ.

В рамках визита в Казань делегация Генпрокуратуры Узбекистана ознакомилась с опытом применения системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», организацией контроля в сфере управления жилфондом. В планах визит в ИТ-парк им. Башира Рамеева и в фиджитал-центр «Казань» на базе Поволжского университета спорта и туризма.