Минниханов встретился с генконсулом Китая в Казани Цзян Сяояном

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Казани Цзян Сяояном. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поздравил Цзян Сяояна с вступлением в должность и выразил уверенность, что достигнутые показатели сотрудничества покажут дальнейший рост. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере экономики, образования, науки и культуры.

За последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономике Татарстана: по итогам 2025 года объем торговли между республикой и КНР достиг 3,35 млрд долларов. Взаимодействие ведется в рамках 8 соглашений, также подписано порядка 30 договоров о сотрудничестве с отдельными муниципалитетами республики.