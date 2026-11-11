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Общество 11 ноября 2026 10:56

Минниханов встретился с генконсулом Китая в Казани Цзян Сяояном

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Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Казани Цзян Сяояном. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поздравил Цзян Сяояна с вступлением в должность и выразил уверенность, что достигнутые показатели сотрудничества покажут дальнейший рост. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере экономики, образования, науки и культуры.

За последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономике Татарстана: по итогам 2025 года объем торговли между республикой и КНР достиг 3,35 млрд долларов. Взаимодействие ведется в рамках 8 соглашений, также подписано порядка 30 договоров о сотрудничестве с отдельными муниципалитетами республики.

#генконсул кнр в казани
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