Минниханов встретился с гендиректором Wildberries Ким

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором Wildberries Татьяной Ким. Беседа состоялась на полях II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Стороны затронули в разговоре проекты компании, реализующиеся на территории Татарстана.

В настоящее время на маркетплейсе зарегистрированы более 2,7 тысячи татарстанских продавцов. Регион является лидером по сумме продаж по Приволжскому федеральному округу. Показатель за 10 месяцев текущего года составляет 71 млрд рублей.