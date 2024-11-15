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Минниханов встретился с гендиректором Wildberries Ким
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором Wildberries Татьяной Ким. Беседа состоялась на полях II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Стороны затронули в разговоре проекты компании, реализующиеся на территории Татарстана.
В настоящее время на маркетплейсе зарегистрированы более 2,7 тысячи татарстанских продавцов. Регион является лидером по сумме продаж по Приволжскому федеральному округу. Показатель за 10 месяцев текущего года составляет 71 млрд рублей.
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