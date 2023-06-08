Минниханов встретился с гендиректором Организации по вопросам школьного образования ОАЭ

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Организации по вопросам школьного образования Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Аль-Касемом. Встреча прошла в рамках Международного форума министров образования «Формируя будущее», передает пресс-служба руководителя республики.

«Прошу передать большую благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном в рамках российско-эмиратских отношений. Между Россией и ОАЭ расширяются связи в экономической и культурно-гуманитарной сферах», — сказал на встрече Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Он напомнил, что делегация ОАЭ регулярно участвует в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», и добавил, что страна — один из наиболее привлекательных партнеров для развития связей, в том числе в сфере образования.

Отдельно Минниханов остановился на движении WorldSkills, отметив, что в 2017 году, когда чемпионат подходил в Абу-Даби, Татарстан имел возможность изучить чужой опыт и применить его в том числе для организации события в Казани.

Мохаммед Аль-Касем отметил высокий уровень организации форума, а также возможность изучить опыт республики в сфере образования.

«Сегодняшний форум, посвященный образованию, дал возможность нам изучить экосистему в Татарстане. Мы посетили 4 школы, очень впечатлены тем, какие возможности есть для образования детей», — подчеркнул он.